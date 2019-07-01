'Denizciliğimizi yeniden keşfetmeliyiz'

Koster Armatörleri Derneği KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş imzası ile yayınlanan mesaj:

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, ülkemizin coğrafi ve iktisadi alanda elde ettiği en önemli bağımsızlık sembollerinden biridir. Bu kanun ile birlikte, dönemin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi karasularındaki egemenliğini ilan ederek milli menfaatler doğrultusunda deniz ticaretimizin uluslararası arenada söz sahibi olmasına katkıda bulunmuştur.

Kabotaj kanunu çerçevesinde ülke karasularımızda gerek yük taşımacılığında gerekse yolcu taşımacılığında Türk bayraklı gemilere tanınan haklar, sektöre istihdam ve gemi inşa sanayi alanında da katma değer sağlamıştır. Halihazırda dünya deniz ticaretindeki zorlu rekabet koşulları ve yaşanan eksen kayması, iç denizlerimizin daha verimli kullanımını ihtiyaçtan öte, mecburi hale getirmektedir.

Türk denizciliği açısından büyük öneme haiz bu muazzam kazanımı, jeopolitik konumu itibariyle “deniz zengini” olan ülkemizin azami oranda değerlendiremediği aşikardır. Sahip olduğumuz ancak açığa çıkarmakta zorlandığımız potansiyelle, bilimin öncülüğünde, stratejik ve mali kararlarla denizciliğimizi “yeniden keşfetmeyi” amaç edinmek önceliğimiz olmalıdır. Bu düşüncelerle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıldönümünü kutluyor, denizcilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Vira Haber