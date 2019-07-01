"Kabotaj Bayramı unutulmamalı ve unutturulmamalıdır"

Türk Armatörler Birliği, 1 Temmuz 2019 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı.

Kabotaj uygulaması ülkelerin deniz taşımacılığını koruması ve geliştirmesi için çok önemli bir uygulama olup, kendi sularında deniz taşımacılığını uluslararası rekabete kapatması ve bu anlamda korumasıdır. Malumları olduğu üzere 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması sonrasında yapılan 3 yıllık bir hazırlık sürecini müteakip ülkemiz bu hakka 19 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı “Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkındaki Kanun’’ ile ulaşabildi. Bu kanun Türk kıyılarında mal ve yolcu naklinin, limanlardaki çekme ve klavuzluk hizmetlerinin Türk bayraklı gemiler ve tekneler ile yapılmasını, bu işleri yapacak kişilerin de Türk vatandaşı olmasını zorunlu kılmıştır. Söz konusu kanun 1 Temmuz 1926 gününden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ve ilk kez 1 Temmuz 1935’te “Denizcilik Bayramı” olarak kutlanmaya başlayan bu bayramımız 1 Temmuz 1939’dan itibaren “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Böyle bir günün bayram olarak kutlanması devletin denizciliğe gösterdiği özen ve önemin bir nişanesi olarak algılanmalıdır. O nedenle de bu bayram unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Bunun için de başta Türk Armatörler Birliği olmak üzere tüm sektör sivil toplum kuruluşlarına önemli vazifeler düşmektedir. Denizciliğin Türkün milli ülküsü haline gelmesi ancak bizlerin ne kadar sahip çıktığıyla ilişkilidir. Bu vesileyle denizlerimiz ve denizciliğimiz geleceğimizdir diyerek Türk denizcisinin, gönlünü denizlere vermiş denizseverlerin ve ülkemizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlar, denizciliğimizi Türk’ün Büyük Milli Ülküsü olarak görmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarız.

Vira Haber