Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Türk bayrağı ile gezen tekne sayısını arttırdıklarını belirterek 6 bin 281 Türk bayraklı teknenin olduğuna dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Türk P&I öncülüğünde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Netsel Marina'da düzenlenen "Türk Denizciliği'ne Bakış" panelinde yaptığı konuşmada deniz turizminde 1984 kayıtlı ticari yat bulunduğunu söyledi.

"Bir eli yağda bir eli balda" olarak görünse de çok meşakkatli olan sektörün önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Sert, şöyle devam etti:

"Deniz turizminde turistlere 24 saat hizmet veriliyor. Koylarımızı ve ülkemizi tanıtıyorlar. Çok önemli emek veriyorlar. Denizciliğin ekonomideki değeri 17,5 milyar dolar. Bir milyon gecelik konaklama, 100 bin misafir ağırlandı. Bize özgü bir turizm modeli. Kruvaziyer turizminin butik hali de diyebiliriz. Deniz turizmi, desteklenmesi gereken bir sektör. Türkiye'de 1500 günlük tur teknesi var. Bunlar hafta içi 80 bin, hafta sonu 100 bin misafire koylarımızı, güzelliklerimizi gösteriyorlar. Turizmin yarattığı katma değerin yüzde 20'sini yaratıyorlar."

"490 BİN AMATÖR DENİZCİMİZ VAR"

Sert, denizlerin daha etkin kullanılması gerektiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk bayrağı ile gezen tekne sayısını arttırdık. 6 bin 281 Türk bayraklı tekne denizlerimizde geziyor. Bunlar bizim dünya üzerinde Türk bayrağı ile dolaşan elçilerimiz. Amatör denizci sayımızı da arttırmamız gerekiyordu. Bir yıl önce 210 bin amatör denizcimiz vardı. Şu anda 490 bin amatör denizcimiz var. 2023 yılına kadar bir milyon amatör denizci hedefimiz vardı, hedefimize 2020 yılında ulaşacağız. Amatör denizcimiz artarken, tekne sayısını da arttırmak gerekiyor."

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran da denizciliğin ülke ekonomisine katkısının önemine dikkati çekti.

Sektörün döviz kazancı açısından son derece önemli olduğuna değinen Kıran, "İlgili bakanlıklarımızın sektörümüze desteği var. Sorunlarımıza çözüm üretmekte ve sektörümüzü desteklemekteler. 10 bin üyeye sahibiz, 4 bini fiilen deniz turizmiyle ilgileniyor. Denizcilikte deniz taşımacılığı yüzde 35 ile birinci, gemi inşa ve tamir bakım sektörü yüzde 25 ile ikinci, limanlar yüzde 17 payla üçüncü sırada. Deniz turizmi bu sektörlerden sonra geliyor. Deniz olmazsa turist gelmez, denizcilik desteklenmeli." ifadelerini kullandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı da Güney Ege'nin en büyük ve modern yat limanına sahip Marmaris'te yat kapasitesinin 3 bin 650 olduğuna işaret ederek "Marmaris olarak sezona hazırız. Tüm tekneler, yatlar hazırlıklarını tamamladı. Son 3 yıla baktığımızda rezervasyonlarda ciddi artış var. Talep yüksek. Mavi tur teknelerinde rezervasyonlar ciddi rakamlara ulaştı" diye konuştu.

"YÜZDE 95'İ DENİZLERDE TEMİNATSIZ YOL ALIYOR"

Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker de turizm sezonunun açıldığını ancak yatların doğru teminatlarla sigortalanmadığını ifade etti.

Yabancı bayraklı deniz araçlarına hem P&I hem de gövde sigortası sağlamak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Teker, "Teknelere binen yerli ya da yabancı turistler korunmuyor. Antalya, Bodrum, Marmaris gibi önemli merkezlerde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500 gezi teknesi ve guletin yüzde 95'i denizlerde teminatsız yol alıyor. Yaklaşık 3,5 milyon turist sigortasız koşullarda denizlere açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YOLCULAR P&I SİGORTASINI SORGULAMALI"

Teker, Türkiye'de riske en açık araçlar arasında günübirlik tur yapan tekneler geldiğini, liman başkanlıklarının, gezi teknelerinin sigortasız denize açılmalarına müsaade etmemesi gerektiğini aktardı.

Deniz kazalarında sayı, kara ulaşımına göre az olsa da hasarlarının büyük olduğuna değinen Teker, "Yolculara büyük görev düşüyor. Tavsiyemiz, sigortasız araçlara binmemeleri ve sigortayı sorgulamalarıdır. Yolcular P&I sigortasını sorgulamalı. Aksi takdirde herhangi bir olumsuz durumda hiçbir şekilde yasal hak temin edemezler."

Panele, denizcilik sektörü temsilcileri ile denizcilik okulu öğrencileri katıldı.

Vira Haber