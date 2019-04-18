IDC MarketScape tarafından yayınlanan 2019 yılı küresel SaaS ve Bulut-Tabanlı Varlık Yoğunluklu EAM (kurumsal varlık yönetimi) Uygulamaları Tedarikçi Araştırmasına göre, kurumsal varlık yönetimi alanındaki kapsamlı çözümleri ile IFS, dünya genelinde pazar lideri oldu.

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS’in strateji ve yeteneklerini detaylı şekilde değerlendiren IDC MarketScape araştırması, şirketi SaaS (Servis olarak yazılım – Software as a Service) ve bulut-tabanlı varlık yoğunluklu kurumsal varlık yönetimi uygulamalarında dünya lideri kategorisine yerleştirdi.

IFS; gelişmiş işlevleriyle proje ve varlık yaşam döngüsü sunması, kurum genelinde varlık yönetimi sağlıyor olması ve havacılık sektöründe köklü deneyimlere sahip olması gibi güçlü yönleri ile SAAS ve bulut tabanlı kurumsal varlık yönetimi pazarında liderliğe yerleşti.

IFS Ürün Direktörü Christian Pedersen: “Bu liderlik, kendimizi geliştirip normları aşmaya yönelik kesintisiz çalışmalarımızın bir ürünüdür”

IFS’in IDC raporundaki liderliğini değerlendiren IFS Ürün Direktörü Christian Pedersen şunları söyledi: “Elde ettiğimiz liderliğin, kendimizi sürekli geliştirip normları aşmaya yönelik kesintisiz çalışmalarımızın bir ürünü olduğuna inanıyorum. Hizmet verdiğimiz varlık yoğunluklu sektörler aynı zamanda dünyanın en sıkı düzenlemelerine ve denetimlerine tabi sektörler. Bu nedenle buralarda, dijital dönüşümün ve önemli teknolojik gelişmelerin kontrollü bir şekilde geliştirilmesi ve müşteri geri bildirimlerinin düzenli olarak alınarak sektörel deneyimle yaygınlaştırılması gerekiyor. IDC MarketScape liderliğimiz ayrıca, varlık yönetiminin geleceğini belirleyecek çözümler geliştirme konusundaki motivasyonumuzu daha da artırdı.”

Kurumsal varlık yönetimi çözümlerinde 35 yılı aşkın deneyime sahip olan IFS; havacılık ve savunma, enerji, kamu hizmetleri, petrol-gaz ve madencilik gibi farklı sektörlere hizmet vermek üzere bu alandaki güçlü çözümlerini sürekli geliştiriyor.

Vira Haber