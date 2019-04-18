D-Marin, çevre duyarlılığını bir kez daha kanıtladı

D-Marin bünyesinde faaliyet gösteren D-Marin Göcek ve D Marin Turgutreis, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğinde, Mavi Bayraklı Marinalar arasında düzenlenen ‘En çok atık pil toplama’ yarışmasında dereceye girdiler. D- Marin Göcek 48 Kilo, D-Marin Turgutreis 47 kilo atık pil toplayarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha kanıtladı.

Akdeniz sahillerinin eşsiz Güney Ege kıyılarıyla buluştuğu D-Marin Göcek ve Bodrum yarımadasının muhteşem kent yaşamı ve tarihinin buluştuğu D-Marin Turgutreis, 2018 yılında çevre ve doğa için gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında topladığı toplam 47 kilo pil ile üçüncü D- Marin Göcek 48 kilo ile ikinci oldu.

17 Nisan 2019 günü Kefaluka Resort-Bodrum’da düzenlenen ödül treninde D-Marin Göcek adına Türkiye Marinaları Operasyon Direktörü Onur Ugan, D-Marin Turgutreis adına ise D-Marin Turgutreis Genel Müdürü Mustafa Gün’e sertifikalar teslim edildi.

Uzun yıllardan bu yana deniz ve çevre konusunda yapmış olduğu eğitim ve etkinliklere devam eden D-Marin’ler, marina ofisi, iskeleler, duş ve tuvalet ünitelerinin girişinde, çekek alanı, marina çarşısı gibi pek çok noktada atık pil toplama kutuları bulundurarak bu konudaki hassasiyetlerini özenle vurguluyor.

Vira Haber