D-Marin, çevre duyarlılığını bir kez daha kanıtladı
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Mavi Bayrak Programı’nı yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) 2018 yılı boyunca marinalar arasında gerçekleştirdiği “En çok atık pil toplama’ yarışması sonuçlandı.
D-Marin bünyesinde faaliyet gösteren D-Marin Göcek ve D Marin Turgutreis, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğinde, Mavi Bayraklı Marinalar arasında düzenlenen ‘En çok atık pil toplama’ yarışmasında dereceye girdiler. D- Marin Göcek 48 Kilo, D-Marin Turgutreis 47 kilo atık pil toplayarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha kanıtladı.
Akdeniz sahillerinin eşsiz Güney Ege kıyılarıyla buluştuğu D-Marin Göcek ve Bodrum yarımadasının muhteşem kent yaşamı ve tarihinin buluştuğu D-Marin Turgutreis, 2018 yılında çevre ve doğa için gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında topladığı toplam 47 kilo pil ile üçüncü D- Marin Göcek 48 kilo ile ikinci oldu.
17 Nisan 2019 günü Kefaluka Resort-Bodrum’da düzenlenen ödül treninde D-Marin Göcek adına Türkiye Marinaları Operasyon Direktörü Onur Ugan, D-Marin Turgutreis adına ise D-Marin Turgutreis Genel Müdürü Mustafa Gün’e sertifikalar teslim edildi.
Uzun yıllardan bu yana deniz ve çevre konusunda yapmış olduğu eğitim ve etkinliklere devam eden D-Marin’ler, marina ofisi, iskeleler, duş ve tuvalet ünitelerinin girişinde, çekek alanı, marina çarşısı gibi pek çok noktada atık pil toplama kutuları bulundurarak bu konudaki hassasiyetlerini özenle vurguluyor.
Vira Haber
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