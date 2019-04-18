Alimos Limanı ihalesini Aktor Concessios SA kazandı

Bir dönem Koç Holding’in de ilgilendiği Balkanlar’ın en önemli yat limanının satış süreci tamamlandı. İhaleye rakip olarak katılması beklenen Yunanistan’daki Alimos Limanı’na 3 teklif geldi. Koç’un çekilip, Doğuş Grubu’nun katıldığı ihaleyi Yunan şirket aldı. Yunanistan’da ilk kez yapılan e-müzayede süreci ile katılımcılar internet üzerinden tekliflerini verdi. Yunan şirketi Aktor Concessios SA, ihaleyi 57.5 milyon euro ile kazandı. Bilindiği üzere Aktor, ihaleye daha önce Koç Holding ile girecekti. Koç’un çekilmesiyle Aktor, tek başına katıldı ve ihalede ipi göğüsleyen şirket oldu.

BALKANLARIN EN BÜYÜĞÜ

Alimos Limanı’nı ısrarla yakından takip eden Doğuş Grubu bilindiği üzere Atina’da sahibi olduğu apartmanı satmış, ortağı olduğu Hilton Athens’teki hisselerini de devretmişti.

İhaleyi kazanan Yunan Aktor Concessios SA adlı şirket, Alimos’u 40 yıllığına işletecek. Sadece Yunanistan’ın değil, Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın en büyüğü olan Alimos, bin 100 tekne kapasiteli.

Vira Haber