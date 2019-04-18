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Çeşme’de gezi teknesinde yangın paniği

Çeşme’de gezi teknesinde yangın paniği

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor.

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Çeşme sahilindeki bir gezi teknesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizden ve karadan müdahalenin yapıldığı yangın için ekipler yoğun çaba sarf ederken, emniyet güçleri de bölgede tertibat aldı.

Bölgedeki vatandaşlarda yangın alanından uzaklaştırıldı. Öte yandan, yangın nedeniyle bazı gezi tekneleri de güvenli bölgeye alındı. Yangının devam ettiği tekneye müdahale sürüyor.

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Vira Haber

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