Başbakan, enerji anlaşmasını iptal etti

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kamboçya'nın Phnom Penh kentinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Karadeniz Holding’e ait 200 MW’lık bir elektrik gemisinin kiralanmasına yönelik sözleşmeyi, 1 hafta sonra iptal etti.

Afrika'dan Ortadoğu'ya bir çok ülkenin elektrik tedarikini sahibi olduğu gemilerle sağlayan Karadeniz Holding’e Asya’dan kötü haber geldi. Geçen hafta Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kamboçya'nın Phnom Penh kentinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Karadeniz Holding’e ait 200 MW’lık bir elektrik gemisinin kiralanmasına yönelik sözleşmeyi, 1 hafta sonra iptal etti.

TEKNİK SORUNLAR NEDEN GÖSTERİLDİ

Kabine toplantısında konuşan Başbakan Hun Sen, Türkiye ile 200 megawatt yüzer elektrik santralı kiralamak için imzaladığı anlaşmanın “teknik sorunlar” nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Kamboçya Başbakanı, geçen hafta yaptığı açıklamada anlaşma gereği 3 yıl boyunca bu geminin kiralanacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu. Ortaklık ile dünyada bir ilke de imza atılacak, Mozambik'teki yüzen enerji gemisi İrem Sultan, elektriği gazdan üretecek. Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding, Lübnan, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone gibi ülkelerdeki gemileriyle elektrik üretiyor. Filosunda 15'e yakın elektrik üreten şirketin kurulu gücü ise yaklaşık 3 bin MW.

Vira Haber