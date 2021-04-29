Denizciliğin İlk Kralı ‘Süleyman’

Kingsley, Süleyman’ın zenginliğinin Fenikeli müttefikleriyle finanse ettiği deniz yolculuklarına dayandığını gösteren kanıtlar buldu. Kingsley, Süleyman ile Fenike Kralı Hiram arasındaki ortaklığın İncil’deki tanımlarını desteklediğini keşfetti. Arkeolog, İspanya’daki antik dünyanın büyük madeni Rio Tinto’ya tarihi kayıtlarda ‘Süleyman Tepesi’ denildiğini fark etti. Bir başka kayıtta da insanların oraya Süleyman tarafından altın ve gümüş için gönderildiği belirtildi.

Kingsley, analizlerin İsrail’deki gümüş yığınlarının İberya’dan (İspanya ve Portekiz’in bulunduğu yarımada) geldiğini gösterdiğini söyledi. İspanya’daki kazılarda da tüccarların şekel ağırlıkları gibi İsrailliler ve Fenikelilere ait kanıtlar bulundu. Kingsley, “Kral Süleyman denizcilik planlamasında akıllıca davranmış. Kudüs’ten yapılan seferleri finanse etmiş ve Fenikeli denizcilerin denizdeki tüm riskleri almasına izin vermiş” dedi.

Vira Haber