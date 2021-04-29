Hopa TSO’dan Lösev’e Destek

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi ve kadın girişimci Funda Yakut LÖSEV Kumbara sorumlusu Özdemir Keskin ile birlikte Hopa TSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ile bir araya geldi.

‘Ramazan Bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin’ kampanyasıyla Lösemili çocuklara destek olmaya devam eden LÖSEV, bağış ve destekleri artırmak için Hopa TSO’ya bağış kumbarası bıraktı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Akyürek ‘böyle önemli bir çabanın parçası olmaktan onur duyarız. Bizlerde elimizden geleni her zaman yapacağız. Tüm halkımızı destek olmaya davet ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

Vira Haber