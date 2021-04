TCG Kemalreis Fırkateyni PHIBEX-21 Tatbikatına Katıldı!

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden biri olan TCG Kemalreis fırkateyni SNMG-2 kapsamında İspanyol ESPS Mendez Nunez, İtalyan ITS Stromboli, ITS Marceglia ve ITS San Giusto ile birlikte PHIBEX-21 tatbikatına katıldı.

Tatbikatta hafif silah atışı, taktik manevralar, tek gemi ve muhabere eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.

118 metre uzunluğundaki TCG Kemalreis fırkateyni 1998 yılında denize indirildi ve 2000 yılında hizmete girdi.

Vira Haber