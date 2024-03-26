Türk Deniz Kuvvetleri’nden Bazı Gemiler İçin Statü Değişikliği

Bu bağlamda TCG YAVUZ (F-240) ve TCG FATİH (F-242) fırkateynleri, TCG VOLKAN (P-343) ve TCG TAYFUN (P-342) hücumbotları, TCG BATIRAY (S-349) ve TCG YILDIRAY (S-350) denizaltıları, TCG EDREMİT (M-261) mayın avlama gemisi ve TCG BEYKOZ (F-503) korveti, “Test ve Eğitim Gemileri” başlığına eklendi.

İlgili gemilerin test ve eğitim gemileri olarak kullanılması halinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde 14 adet fırkateyn, 16 adet hücumbot, 10 adet denizaltı ve 10 adet mayın avlama gemisi yer almış olacak. Bu bağlamda kabul faaliyetleri süren TCG İSTANBUL fırkateyninin envantere girmesiyle Türk Deniz Kuvvetleri 15 adete fırkateyne sahip olacak. Buna ek olarak test faaliyetleri devam eden REİS sınıfı denizaltılarından ilki olan TCG PİRİREİS’in envantere girmesiyle Türk Deniz Kuvvetleri 11 adet denizaltıya sahip olacak.

Türk Deniz Kuvvetleri’nden uçak gemisi hedefi

Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu (DHO) kuruluşunun 250’nci yıl dönümü töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu özel açıklamalarda bulunmuştu. MarineDeal News tarafından sorulan sorulara cevap veren Tatlıoğlu, TCG ANADOLU’dan sonra ikinci uçak gemisinin yapımına ilişkin takvim hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tatlıoğlu, savunma sanayiinin son 10-15 yılda çok geliştiğine dikkat çekerek, millî korvet ve fırkateynden sonra denizaltının inşasının sürdüğünü belirtmişti.

Ek olarak Tatlıoğlu, amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU’nun daha büyüğü olan ve 260-280 metre boyutlarında olması beklenen bir uçak gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Yeni yapılması planlanan uçak gemisinin daha önceden planlanan Trakya olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Tatlıoğlu, TCG ANADOLU’yu yaptıklarını ve ilk SİHA gemisi olduğunu söylemişti. TB3’lerin de bu yılın sonunda hazır olacağını ve bundan sonraki arzunun bir uçak gemisiyle daha ileriye gitmek olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri’ndeki millîlik oranı için, “Yüzde 80’i geçtik. İstanbul fırkateynimizde kullandığımız radarlar, sonarlar hepsi millî. Deniz Topu’nu da kendimiz yapmaya başladık. Daha önce hepsini dışarıdan alıyorduk. Geminin üzerindeki malzeme, elektronik harp cihazları, radarı, sonarı, telsizi, silâhlarına baktığımızda çok önemli bir seviyeye geldik” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Defenceturk