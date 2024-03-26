Ölüme Sürüklenen Göçmenleri, Sahil Güvenlik Kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mart saat 07.45’te Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Vira Haber