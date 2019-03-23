Denizciliğin sorunları elleçlenecek

Sektörün sorunlarının ele alındığı toplantıda ayrıca İşkur yetkilileri de İstihdam Seferberliği çerçevesinde verilebilecek teşviklerle ilgili sunum yaptı.

Toplantıda alışılandan farklı bir tarz izlenerek ilgili komiteler kendi sorunlarında mutabık kalmak üzere kendilerine ayrılan masalarda çalışma yaptı.

Tamer Kıran sektörün sorunlarını oluşturdukları listede 75 tane sorun olduğunu ama bunlar arasında birbirleriyle çelişen sorunlar olduğu dolayısıyla aynı mesleği icra eden üyelerin kendi aralarında anlaşmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Tamer Kıran, sektörün idareye karşı ağırzbirliği yapması gerektiğine vurgu yaparak, "Bir bakana bir bürokrata derdimizi anlattığımız zaman bir gün öyle bir gün böyle farklı şeyler söylememeliyiz. Her yerde her zaman aynı şeyi söylemeliyiz ki sonuç alabilelim. Bu yüzden üyelerin kendileri çalışıp bize mutabık kalınan sorunları iletmesi lazım. Biz oda olarak deneme yanılma yöntemiyle bunu tespit edemeyiz"

Kıran çalışan komitelere teşekküre ederken, "Deniz Turizmi, acentelerimiz çalışıyor ama armatör komitelerinin yerlerini boş görüyorum böyle olmaması lazım" dedi.

Sektör paydaşları yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından aynı otelde verilen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vira Haber