İçinde 1300 yolcu bulunan gemi sürükleniyor

Norveç'in kuzeybatısındaki Hustadvika sahilinde Viking Sky isimli ve 1300 kişiyi taşıyan yolcu gemisi kırmızı alarm verdi.

Gelen ilk bilgilere göre gemi demir aldıktan bir süre sonra, yetkili personel tarafından "tehlikeli durum" sinyali gönderildi. Geminin kıyıdan 1 km uzaklıkta olduğu ve acil durum ilan edilmesinin sebebi olarak motor arızası gösterildi. Yolcuların ise kısa süre içinde tahliye edileceği aktarıldı. Geminin çevresine çok sayıda helikopter ve tahliye botları gönderilmiş durumda.

Vira Haber