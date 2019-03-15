İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. İsrail Eylat açıklarındaki mercanları taşıyor
İsrail Eylat açıklarındaki mercanları taşıyor

İsrail Eylat açıklarındaki mercanları taşıyor

İsrail petrol şirketinin yarım asırdır kimseyi yaklaştırmadığı Kızıldeniz’in Eylat açıklarındaki mercanlar koruma altına alınıyor.

A+A-

Eylat-Aşkelon Boru Hattı şirketinin(EAPC) denetimindeki 300 metrelik sahilin bir buçuk yıl önce kamuya açılmasıyla, denizin derinliklerinde el değmemiş mercanlar keşfedilmişti.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, binlerce turistin ilgisini çeken mercanların, EAPC’nin atık temizleme operasyonu sırasında zarar görmemesi için taşınmasını kararlaştırdı.

Mercanlar deniz yaşamının yüzde 25’ini oluşturuyor. Yok olma riski ile karşı karşıya olan rengarenk deniz canlılarını en çok iklim değişikliği, çevre kirliliği ve denetimsiz balıkçılık tehlikeye atıyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 165 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.