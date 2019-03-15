İsrail Eylat açıklarındaki mercanları taşıyor

Eylat-Aşkelon Boru Hattı şirketinin(EAPC) denetimindeki 300 metrelik sahilin bir buçuk yıl önce kamuya açılmasıyla, denizin derinliklerinde el değmemiş mercanlar keşfedilmişti.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, binlerce turistin ilgisini çeken mercanların, EAPC’nin atık temizleme operasyonu sırasında zarar görmemesi için taşınmasını kararlaştırdı.

Mercanlar deniz yaşamının yüzde 25’ini oluşturuyor. Yok olma riski ile karşı karşıya olan rengarenk deniz canlılarını en çok iklim değişikliği, çevre kirliliği ve denetimsiz balıkçılık tehlikeye atıyor.

Vira Haber