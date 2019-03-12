Plastikler ölümcül süper böcekleri yayıyor

Araştırmacılar, denizde yüzen plastik atıkların antibiyotiğe dirençli çok sayıda bakteri taşıdığını saptadılar. Ayrıca Antarktika kıyısına vuran bir straforda sekiz farklı antibiyotiğe dirençli bakteri bulundu. Bu bakterilerin insanlar ve çiftlik hayvanları için ciddi bir tehlike taşıdığı bildirildi.

Keşif yapan ekipten İtalya Kıyı Denizcilik Çevre Enstitüsü'nün mikrobiyoloğu Dr. Gabriella Caruso "Plastikler, zararlı kimyasalların vektörleri olarak bilinir. Bulgularımız plastiklerin antibiyotiğe dirençli bakterileri de taşıyabildiklerini göstermektedir" açıklamasında bulundu ve plastiklerden yayılan bu tehlikenin farkında olmamız gerektiğini vurguladı.

Dr. Caruso ve meslektaşları, Antarktika anakarasının 75 mil (120 km) açıklarında, Kral George Adası'ndaki kıyıdan topladıkları strafor bloğunda yaşayan 27 bakteri türü buldu.

Bakterilerin, "ampisilin" ve "amoksisilin" gibi yaygın ilaçlara ve ayrıca daha yeni bir antibiyotik türü olan kinolonlara bile dirençli olduğunu saptadılar.

Çalışma ayrıca Uluslararası Hijyen ve Çevre Sağlığı Dergisi'nde de yayınlandı.

Vira Haber