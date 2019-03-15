Grey Buzulu'ndan yine buzul koptu
Şili'nin güneyindeki Patagonya bölgesinde bulunan Grey Buzulu'ndan geçtiğimiz haftalarda iki büyük buzul parçası ayrıldı.
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Söz konusu olay, buzulların eriyerek birbirlerinden daha sık ayrılmaya başladıkları endişelerini beraberinde getirdi. 20 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde kırılan parçaların toplam büyüklüğü üç futbol sahası kadar alanı kaplıyor.
Bilim insanları, Torres del Paine Ulusal Parkı'nda bulunan buzul gölünde yaşanan kırılmalara sebep olarak normalden yüksek sıcaklıkların yanı sıra artan yağmuru da gösterdi. Grey Buzulu'nda bu denli büyük bir kırılma en son 1990'lı yılların başında yaşanmıştı.
Vira Haber
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Etiketler : Şili, küresel ısınma, buzul, grey buzulu, iklim değişikliği
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