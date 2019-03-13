ABD'nin Zumwalt'ı, ilk operasyonuna başladı!

ABD Donanmasında 3. Filonun operasyonel kontrolü altında görev yapan DDG 1000 Zumwalt geçmişte yaşadığı beklenmedik arızalar nedeniyle takvimin gerisinde kalmıştı.

Zumwalt, Arleigh Burke sınıfı muhripten 100 feet (33 metre) daha uzun ve 13 feet (2,5 metre) daha geniş ancak geometrik yapısı radar kesit alanında görülmesini zorlaştırıyor.

Zumwalt tipi tüm savaş gemileri sadece elektrikle çalışıyor. Serinin ilk gemisi USS Zumwalt (DDG-1000), 29 Ekim 2013 tarihinde denize indirilmişti.

183 metre boy ve 14 bin 700 ton deplasmana sahip Zumwalt gemileri 30 knot hız geliştirebiliyor. Serinin her bir gemisinin, 80 füzelik 20 adet MK 57 VLS roketatar, 2 adet 155 mm top ve 2 adet 57 mm Mk 110 uçaksavar top ile donatılması planlanıyor.

Zumwalt tipi savaş gemilerinde ayrıca 1 adet Sikorsky SH-60 Sea Hawk helikopteri ile 3 adet MQ-8 Fire Scout insansız hava aracı üslenebiliyor.

Vira Haber