Denizcilik Eğitiminde Mezuniyet Heyecanı Devam Ediyor

Düzenlenen törene; İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail İnce, AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu’nu temsilen DTO Meclis Üyesi Abdülvahit Şimşek, DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Genel Müdürü Hakan Karaca, Mühendislik Fakültesi dekan yardımcıları, bölüm öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarında kürsüye gelerek düşüncelerini dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, törende bulunup öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olmanın gurur verici olduğunu kaydetti. Mezun olan öğrencilere seslenen Çakır, çok özel ve nitelikli bir sektörde istihdam edileceklerini bununla birlikte çok fazla fırsata sahip olacaklarını söyledi. Hızlı bir sektör olması sebebi ile teknolojiye bağlı dönüşümler yaşandığına dikkat çeken Çakır, “Dünya denizciliğinin artan ihtiyaç talebine bağlı olarak fırsatları güzel değerlendirin ve hayatınızda güzel kararlar verin. Şans hazır olanlara güler. Denizde kalma sürenizi uzatmaya özen gösterin. Makul bir süre denizde kaldıktan sonra kara alternatiflerini tercih edin” dedi.

Denizcilik eğitimine olan desteği ile adından sıkça söz ettiren AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu’nu temsilen törene katılan DTO Meclis Üyesi Abdülvahit Şimşek de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Fakültesi mezuniyet töreninde hazır bulunarak dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Şimşek virahaber’e yaptığı değerlendirmede; denizcilik eğitiminin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bu anlamda yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Abdülvahit Şimşek; dünya denizciliğinde Türk denizcilerinin daha fazla pay alması için ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı.

Mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilerin açıklanıp plaket verilmesi ve yemin töreni ardından kep atılması ile sona erdi.

Vira Haber