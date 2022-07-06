Hitit Yelken Takımı, İlk Yarışında Üçüncülük Kupasını Kaldırdı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, bu yıl 25’incisi düzenlenen Kabotaj Kupası, “Miles&Smiles/Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı” adıyla gerçekleştirildi. İstanbul Boğazı’nda 34 teknenin mücadele ettiği yarışın sonucunda Hitit Yelken Takımı Gemini Yelken’in katkıları ile IRC 3 sınıfında üçüncü olmayı başardı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) çatısı altında, Moda Deniz Kulübü ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğiyle gerçekleşen yarışın startı, Çırağan Sarayı önünden verildi. İstanbul Boğazı'nda kıyasıya mücadele eden 34 tekne, yarışın sonunda yine Çırağan Sarayı'nda finişe ulaştı. Bu yıl ilk defa yarışa katılan Hitit Yelken Takımı, yarışı üçüncü tamamladı.