DFDS Akdeniz İş Birimi ve WiLAT Türkiye “Mentorluk Projesi'yle" Gençlere İş Fırsatları Yaratıyor

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, Birleşik Krallık merkezli CILT’in (Chartered Institute of Logistics and Transport) kadın kanadı WiLAT (Women in Logistics and Transport) Türkiye iş birliği ile start verdiği” Mentorluk Projesi” gençlere yeni kapılar açıyor. Proje kapsamında gönüllü DFDS çalışanlarından oluşan mentorluk ekibinin lojistik sektöründe rehberlik ettiği üniversite öğrencileri işe girmeye başladı.

DFDS Akdeniz İş Birimi ve WiLAT Türkiye iş birliği ile geçtiğimiz yılın sonunda hayata geçirilen Mentorluk Projesi’ne dahil olan üniversiteli gençler, gönüllü DFDS çalışanlarından oluşan mentorluk ekibi ile 6 ay boyunca birebir çalışma fırsatı buldu. Proje kapsamında mentorlardan eğitim alan menti statüsündeki Altınbaş Üniversitesi’nden 5 öğrenciye ve İstanbul Okan Üniversitesi’nden 5 öğrenciye yeni iş fırsatları doğmaya başladı. Projeye dahil olan öğrencilerden 5 tanesi DFDS bünyesinde farklı departmanlarda staj programına başlayarak iş hayatına ilk adımlarını attılar.

Başarı ile sürdürülen proje, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ve İşletme bölümlerinde eğitimler alan gençlere yeni iş fırsatları yaratırken, önümüzdeki günlerde yeni üniversiteleri projeye dahil ederek kapsamını genişletecek.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak uluslararası alanda üst düzey saygınlığı olan CILT’nin kadın kanadı WiLAT Türkiye iş birliğimiz doğrultusunda ‘Mentorluk Projesi’ni hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin şimdiden başarılı sonuçlar vermesi, gençlere yeni fırsatlar yaratması bizi projenin sınırlarını genişletmek konusunda yüreklendirdi. Ülkemizin ve lojistik sektörünün de geleceği olan genç kız öğrencilerle deneyimlerimizi paylaştığımız projemizin amacına ulaştığını görmek hepimize umut veriyor.”