Denizcilik Firması Medbulk'tan Deprem Bölgesine Akaryakıt Desteği
Medbulk Grup Şirketleri, deprem bölgesi için 28 tanker akaryakıt bağışladı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi üyesi MED Grup'un firmaları Medbulk Denizcilik&Medtanker Denizcilik, deprem bölgesinin akaryakıt ihtiyacı için harekete geçti.
AFAD'a 28 tanker akaryakıt bağışı yapan firmanın, ilk 5 tankeri bölgeye hareket etti.
Diğer 23 tanker ise AFAD'ın ihtiyaç listesine göre belirlenen adreslere ulaştırılacak.
MED Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bartın, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inandığını belirterek, "Gün dayanışma günü. Enkaz altındaki vatandaşlarımızla ilgili sevindirici haberler gelmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Etiketler : medbulk, imeak dto, aliağa şubesi, med grup
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