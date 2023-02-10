TÜRKLİM, Deniz Ticaret Odaları Kapsamlı Kriz ve Destek Masası Kurdu

TÜRKLİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemir, bölgeye deniz yoluyla yardımların ulaştırılması organizasyonları yapılmaya başlanınca UTİKAD, UND, Demiryolu Taşımacıları Derneği (DTD) ile bölgeye Ege ve Marmara’daki limanlardan Ro-Ro ve gemi seferleri düzenleyen Ro-Ro operatörü şirketlerimizle Ro-Ro yanaşan limanlarımızın da dahiliyle adeta kombine taşımacılığın koordinasyonunu oluşturduklarını belirtti.

Erdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bölge limanlarının kendi aralarındaki destek ve imkanlarını birleştirip çok daha uzun süreceğini öngördüğümüz bir büyük lojistik operasyonlara hazırlığımızı tamamladık. Lojistiğin birçok STK’sı ile anlamlı ve etkim bir işbirliği ve koordinasyon halindeyiz. Yangının büyük çapta kontrol altına alındığı İskenderun Limakport öncelikli olmak üzere İskenderun Körfezi’nde Ro- Ro gemilerimizin yanaşabileceği ve uygun Ro-Ro platformları olan limanlarımız halihazırda kullanılmaya başlandı.

Depremin ilk gününden bu yana askeri gemilerimiz de limanlarımızı kullanıyor. Limanlarımız her türlü imkan ve kabiliyetleriyle bu görevi kesintisiz sürdürecekler. Başka ülkelerden gelen ve insani yardım taşıyan gemilerin körfeze gelmesiyle birlikte çok daha fazla sayıda geminin İskenderun Körfezi’ndeki limanlarımızı kullanacağını biliyoruz ve her şeyiyle hazırlıklıyız. Denizyolu ulaştırmasının önemi ve kesintisiz olarak sürdürülebilirliği açısından önümüzdeki günlerden itibaren daha fazla sayıda RORO ve gemi seferleriyle bölgeye yardım gelmeye devam edecektir."

"Deniz yolunun önemi görülüyor"

Erdemir şöyle devam etti:

"Ro-Ro firmalarımızla, Ro-Ro operatörü şirketlerimizle de koordinasyon halindeyiz. İskenderun Körfezi liman yatırımları ve altyapıları açısından Türkiye’nin son 20 yılda en fazla liman yatırımının yapıldığı, büyük gemilere hizmet edecek şekilde inşa edilmiş modern, ayrıca da ekipman açısından hızlı ve kapasitesi yüksek limanlara sahiptir. Bölgede Limakport, İsdemir, Atakaş, Tosyalı, Yazıcı, Assan, Ekinciler, Gübretaş, MMK, Torosport Ceyhan, Sanko, EMBA hatta Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi içinde bulunan Sönmez Çimento gibi limanlar mevcut iskeleleriyle her türlü desteğe hazırlar.

Yine Mersin MIP Limanı, Mesbaş Limanı ve Ceyport Taşucu limanımız da gereğinde her zaman bu destek için göreve hazırdır. Yine İskenderun Körfezi’nde Global Terminals, Petrol Ofisi, OYAK Güzel Enerji başta olmak üzere çok sayıda LPG, akaryakıt ve petrol ürünleri depolayan depolama terminalimiz de bulunuyor. Mersin’de ise depolama terminali açısından son derece büyük bir kapasitemiz var. Limakport’ta yaşanan ve kontrol altına alınan yangın dışında limanlarımızda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Limanlarımız normal faaliyetlerine de devam ediyorlar."

Erdemir, ayrıca insani yardımının daha genişletilmesi açısından deniz yolunun kullanımını artırmak adına Adana, Karataş Kaymakamlığı’nın ve AFAD’ın girişimiyle Karataş’taki balıkçı barınağından büyük balıkçı tekneleriyle Hatay, Samandağ’daki Çevlik balıkçı barınağına yiyecek ve su ağırlıklı taşımalar başladığını açıkladı.

Balıkçıların tüm imkanlarını seferber etmiş durumda olduğunu kaydeden Erdemir, "Hatay’ın Suriye sınırına yakın ilçelerine ve yerleşim bölgelerine kısa mesafeden hızlı ve kesintisiz yardım için deniz yolunun önemi görülmektedir. Bu saate kadar halihazırda 6-7 gemi seferi yapılmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Erdemir, "Bu yardımlar Antakya, Samandağ ve Yayladağı gibi bölgelere gidiyor. Gemileri Sahil Güvenlik yetkilerimiz teslim alıp ilgili kuruluşlar üzerinden bu yardımlar halka ulaştırılıyor. Zaman ilerledikçe denizyolu üzerinden Adana (Karataş, Yumurtalık) ve Hatay (Dörtyol) balıkçı barınakları üzerinden bölgedeki balıkçı tekneleri de seferber olacaklardır." ifadelerini kullandı.

