Denizcilik Genel Müdürlüğü Duyurdu! O Ülkeyle STCW Anlaşması İmzaladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, gemi insanı arzına küresel talep oluşturmak amacıyla Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) kapsamında anlaşma imzalanan ülke sayısının 36'ya çıkarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Finlandiya ile imzaladığımız anlaşma ile denizcilerimize Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağladık" diye belirtildi.

Vira Haber