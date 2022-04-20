Setur Marinaları’ndan Yeni Sezon Kampanyaları

Setur Marinaları, yaz sezonu yaklaşırken, tekne sahiplerine birbirinden avantajlı kampanyaları ile merhaba diyor. Türkiye’nin lider marina işletmesi, sahip olduğu marina zinciriyle sunduğu eşsiz imkanlar, fiyat avantajları ve birbirinden özel kampanyalardan yararlanmak üzere tüm yatçıları marinalarına davet ediyor.

Kuzeyden güneye Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya olmak üzere Akdeniz çanağını saran toplam 10 marinasıyla denizcilerin ihtiyaçlarına cevap veren Setur Marinaları, yat sahiplerine yeni sezon zincir kampanya fırsatlarını sunuyor. Setur Marinaları zincir marina uygulamaları ile Türkiye ve dünyadaki pek çok marinadan farklılaşıyor. Marina Free* kampanyası ile Setur Marinaları’nda 14 güne kadar ücretsiz konaklama, sonraki 30 gün için günlük bağlamalarda %25 indirim imkanı tanınıyor.

Setur Marinaları’nın kıdemli misafirleri de ayrıcalıklı. Sadakat kampanyası kapsamında kendilerine özel tanımlanan indirimlerden faydalanabiliyorlar. Sözleşmelerinde 11 yılı geride bırakan tekne sahipleri %25 indirim kazanırken, bir yılını dolduranlar ise, ikinci yıldan itibaren her yıl için %2 indirim alıyorlar. Sıfır tekne sahiplerine %10 indirim, ücretsiz ilk çekme-atma ve 1 ay da kara park hediye ediliyor.

Setur Marinaları’nın halihazırdaki misafirleri, yıllık sözleşme yapmak amacıyla getirecekleri her bir arkadaşı ve kendisi için 30’ar gün ücretsiz konaklama kazanıyor. Aynı zamanda tekne sahiplerine kendilerinin belirleyeceği iki ya da üç marinada, avantajlı birim fiyatlarla dilediği kadar kalma imkanı sağlanıyor. Sözleşmesini yıllığa çeviren tekne sahiplerinin 15 güne kadar olan günlük bağlama ödemeleri, yıllık sözleşmelerinden düşülüyor. Eğer tekne bulunduğu Setur Marinası’nda lift ile çekilemiyorsa başka bir Setur Marinası’nda ücretsiz çekiliyor ve 3 aya kadar kara park ücreti alınmıyor. Satılık tekneler için de farklı fırsatlar sunuluyor, 2 kez ücretsiz lift, kalan sözleşme süresini devir hakkı ve 1 aya kadar %50 indirimli bağlama imkanı tanınıyor.