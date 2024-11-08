Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Denizcilik eğitimini desteklemek ve bakanlık çalışanlarımızın mesleki / kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi ile “İş Birliği Protokolü” imzaladık. Denizlerimizde olduğu gibi iç sularımızda da eğitimi destekliyor, üni-kamu iş birliğiyle güçlendirmeye devam ediyoruz” denildi.

Öte yandan anlaşmayı bakanlık tarafında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Müh. Durmuş Ünüvar, Ankara Üniversitesi tarafında ise Rektör Prof.Dr. Necdet Ünüvar imzaladı.

Vira Haber