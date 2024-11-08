Kdz. Ereğli'de Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıldı



Kdz. Ereğli ilçesindeki anma töreni tören alanına yürüyüş ile başladı. Protokol üyeleri tören alanına geldiklerinde anıta ortak çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin açılış konuşmasını Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç, "Sarıkamış Harekatı, on binlerce askerin kışlık, yiyecek erzak ve mühimmatı götüreceği batırılan üç gemimizin deniz şehitlerini anmak için buradayız. Vatan müdafaası için seferber olan kahraman ordumuzun 1914 yılında Karadeniz'de verdiği bu kayıp hepimizi derinden üzdü. Ve sonrasında göğsümüzü kabartan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "7 Kasım sabahı Zonguldak'a ulaşan Rus filosu saat 09.30'a kadar tek kömür liman şehrimiz olan Zonguldak'a bombardıman etmişlerdir. Bu bombardıman 2,5 saat sürmüştür. Sivastapol'a yol verildiği sırada önde bulunan kruvazör fırtınalı havada sisler içinde önde iki sonra bir gemiyi silüet olarak karşılamıştır. Sonra hemen muharebe nizamı almış ve Kafkas cephesine İstanbul'dan asker, erzak, en önemlisi harita ve giyecek getirmekte olan üç gemi Zonguldak Ereğli açıklarında batırılmıştır. Aralık 1914'te Sarıkamış'ta yapılacak taaruz için elzem nitelikteki lojistik malzeme bu vapurlarla taşınmaktaydı. Rusların bu vapurları batırması belki de cephenin durumunu değiştiren en önemli olaylardan birisi olarak tarihe geçecekti. Sarıkamış Meydan Muharebesi Karadeniz'de kaybedilmiştir. Sarıkamış, donanma desteği olmayan kara savaşının başarılı olamayacağının en belirgin özelliğidir" diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Bingör Sönmez'e ve çalışmaların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "7 Kasım 1914 yılında esasında çok önemli bir olaydır ama tarihin tozlu sayfalarında kalmış, yine Prof. Dr. Bingür Sönmez hocamızın, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç komutanımızın kıymetli çabalarıyla ortaya çıkartılmış çok önemli bir hadisenin yıl dönümünde, Bahr-i Ahmet, Bezm-i Alem ve Mithat Paşa isimli üç yük gemisinin Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılışının 110. yıldönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Törene 22. Dönem Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Özer, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören plaket takdimi ile tören sona erdi.

Törenin ardından Amfi Tiyatro'da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından halka açık konser verildi.

Vira Haber