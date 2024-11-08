Oramiral Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Franchetti İle Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 4-9 Kasım tarihleri arasında bulundukları ABD’de temaslarına devam ediyor. Askeri törenle karşılanan Oramiral Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bir araya gelen Tatlıoğlu ve Franchetti'nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ilişkileri ele alındı. Franchetti, Türkiye'nin büyüyen savunma sanayi ve gelişmiş silah sistemleri üretimini de kapsayacak şekilde savunma modernizasyonunun önemini vurgulayarak, Türkiye'nin ABD Donanması'nın konuşlandırılmış bakım ihtiyaçlarına yönelik destek teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başta mayın temizleme çalışmaları olmak üzere Karadeniz'deki güvenlik sorunlarını ele alan Tatlıoğlu ve Franchetti, Türk Deniz Kuvvetleri'nin SEABREEZE-24 ve BALTOPS-24 tatbikatlarına devam eden katılımını vurgularken, birlikte çalışabilirlik konusundaki ortak kararlılıklarını ifade etti. Franchetti, ayrıca Tatlıoğlu ile Amerika'nın savaş donanması için Navigasyon Planı'nı paylaşarak, müttefik ve ortaklarla güçlü işbirliğinin kritik önemini dile getirdi.



“Türkiye kilit bir NATO müttefikidir”

Franchetti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ise, “Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu ABD'de ağırlamaktan ve iki ülke donanmalarının birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi konusunda anlamlı görüşmeler yapmaktan heyecan duyuyorum. Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Türkiye kilit bir NATO müttefikidir ve ABD stratejik ikili ilişkilerine değer vermektedir” ifadelerini kullandı.

Vira Haber