Denizcilik Genel Müdürlüğü kuruldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tehlikeli Maddeler ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile 5 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

15 denizcilik uzmanı kadrosu oluşturuldu

Bunların yerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü, Denizcilik Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile 15 denizcilik uzmanı kadrosu oluşturuldu.

Deniz ve İçsular Düzenleme ile Deniz Ticareti genel müdürlüklerinin yerine kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğü, deniz ve iç sular ulaştırması faaliyetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak sağlayacak.

Söz konusu Genel Müdürlük, deniz ve iç sular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirleyecek.

Milli denizcilik geliştirilecek

Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak olan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletler arası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri alacak, dünyadaki deniz ve iç sular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip edip gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak. Deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyecek Genel Müdürlük, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirecek, denetleyecek veya denetlettirecek.

Vira Haber