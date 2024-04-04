Denizcilik Genel Müdürlüğünden Uyarı Yazısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, Genel Müdür Ünal Baylan imzasıyla limanlarla kılavuzluk ve römorkörcülük firmalarına gönderilen yazıda şu uyarılar yer aldı :

Bilindiği üzere ülkemiz karasularındaki hak ve menfaatlerimizin seyir., can, mal ve çevre emniyeti minvallerinden üst düzeyde korunması öncelikli hedeflerimiz arasında olup bu kapsamda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin etkin ve emniyetli bir şekilde yürütülmesine yönelik usul ve esaslar da genel müdürlüğümüzce belirlenmektedir.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetinin temel amacına uygun şekilde emniyet odaklı yürütülmesini teminen son dönemlerde yaşanan deniz olayları / kazaları da göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler neticesinde. meri mevzuat hükümleriyle mevcut emniyet tedbirlerine ilave olarak;

Ekipler yeteri kadar dinlenmeli

a ) Kılavuz kaptanlar başta olmak üzere manevra takımını oluşturan römorkör ve palamar ekiplerinin yeteri kadar dinlenmiş ve bu görevi yerine getirecek kadar zihnen uyanık olmalarının sağlandığından emin olunması ve varsa üzerlerinde oluşmuş ve sürekli hale gelmiş olan zaman baskısının azaltılması adına ihtiyaç duyulan yatırımların yapılarak gerektiği hallerde kılavuz kaptan ve personel sayısının arttırılması da dahil tüm iyileşmelerin sağlanması.

Tecrübe planlanmalı

b ) Kılavuz kaptanların kılavuzluk hizmeti vereceği gemilere atanmaları hususunda ilgili manevranın gerekliliklerinin mutlaka göz önünde bulundurulması ve başla kılavuz kaptanın tecrübesi ile daha önce bu tür gemilere yeterli sayıda manevra hizmeti vermesi kriteri olmak üzere atamaların ilgili hususlar dikkate alınarak yapıldığından emin olunması,

c ) Manevraların gereklilikleriyle hava, deniz ve görüş durumlarının değerlendirilerek ilave tedbirlerin alınması. bu konuda kılavuz kaptanlar tarafından gemi kaptanlarına tavsiyelerin zamanlıca yapılması,

Tavsiye zamanlaması

ç ) Manevraların emniyetli şekilde yapılmasını temimen Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği’nde atıf yapılan Denizde Çatışmasın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmenin (COLREG-72) Bölüm B, Kısım 1, Kural 6’da yer alan Emniyetli Hız kurallarının sıkı şekilde uygulandığından emin olunması için kılavuz kaptanlar tarafından gemi kaptanlarına gerekli tavsiyelerin zamanlıca yapılması,

Halatlara dikkat edilmeli

d ) Manevralarda kullanılan römorkörlerin, katıldıkları manevralarda manevranın başlangıcı olarak kabul edilebilecek noktaya gelinmeden uygun zaman ve mesafe öncesinde veya kalkışlarda halatlar mola edilmeden önce mutlaka gereğine uygun şekilde bağlanıldığından emin olunması adına kılavuz kaptanlar tarafından gerekli koordinasyonun sağlanması,

Gemi yapısı ayrıntısı

e ) Akıntı, rüzgar ve trafik yoğunluğu gibi etkenlerin yanında ve gemi kaptanıyla istişare edilerek gemi yapısından dolayı geminin özel manevra tepkisi de dikkate alınmak suretiyle manevralar sırasında yaklaşım açısının ve gemi hızlarının dikkatlice değerlendirilmesi,

f ) Kılavuz kaptanlar manevra öncesinde gemi ana ve yardımcı makineleriyle dümen sistemlerinin çalıştıklarına ve varış öncesinde test edildiklerine yönelik gemi kaptanından teyit alınması.

Vira Haber