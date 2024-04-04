Trabzon'da Somon Kafesleri Yırtıldı, Oltasını Alan Sahile Koştu

Trabzon’da bu sabah saatlerinde Çarşıbaşı ilçesi açıklarında kültür balığı yetiştiren çiftlikteki kafesler henüz bilinmeyen nedenle yırtıldı. Kentte su ürünleri ihracatı yapan şirket tarafından üretimi yapılan binlerce somon yırtılan kafes ağlarından çıkarak Karadeniz’e dağıldı. Dün yaşanan fırtınadan dolayı yırtıldığı ihtimali üzerinde durulan kafeslerden çıkan somonları duyan vatandaş ve balıkçılar sahile akın etti.

Beşikdüzü’nden oltasını alarak Çarşıbaşı’na gelen Tamer Kayış, kafesin yırtıldığını duyunca oltasını alarak somon tutmaya geldiğini belirterek, “Bu bizim için vazgeçilmez bir hobi. Hayatımızdaki bütün stresleri burada atıyoruz. Hele de yakalarsak bambaşka oluyor. Çevremizdeki avcı arkadaşlar var onlar söyledi kafesin patladığını. Bizde duyunca oltamıza alarak geldik. Daha önce Arsin’de kafes patlamıştı. Oraya da gitmiştik ama fazla alamamıştık. O balıklar daha sonra Beşikdüzü’ne geldi. Bizde burada bol miktarda aldık. Ramazan’da iftar soframızı süslediler. Bugün haberi alan herkes buraya geldi. Böyle durumlarda sadece Trabzon’dan geldi Ordu’dan Samsun’dan bile gelenler oluyor” dedi.



45 km uzaklıktan geldi

45 kilometre uzaklıktan somon tutmak için Çarşıbaşı’na geldiğini vurgulayan Hakan Terzi ise “Nasibimiz varsa alacağız. Kafesi patladığını duyunca 45 kilometre uzaklıktan Çarşıbaşı’na geldim. İlla tutacağız diye bir şey yok. 1 saattir buradayım henüz oltaya vurmadı. Haberi duyan geliyor. Daha da çok kişi gelecek. Kürtün’e bile balık tutmaya gidiyoruz. Bu ayrı bir hastalık. Stres atmak için birebir. Tuttuğun zaman ayrı bir zevkli oluyor” şeklinde konuştu.



“Bunları tutuyoruz helal etsinler”

Denize dağılan somonlardan bir tanesini tutarak rızkını aldığını dile getiren Hasan Köse de, “Somon kafesleri patladığı diye Trabzon merkezden geldik. Geldiğim gibi rızkımı aldım. Allah rızkımızı veriyor. Kafesleri patlayan arkadaşlara geçmiş olsun. Bunları tutuyoruz helal etsinler. Duyan geliyor. 3 kişiydik şimdi herkes geldi. Allah herkese rızkını versin” ifadelerini kullandı.

Vira Haber