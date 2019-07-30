Denizcilik Koordinasyon Komisyonu 2 ayda bir toplanacak

Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” olarak, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirildi.

Daha önce 4 ayda bir toplanan komisyonun “dört ayda bir” ibaresi “yılda iki” olarak değiştirildi.

DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını," ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını," olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Bakan Yardımcısı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısını,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Komisyon, en az Bakan Yardımcısı veya Bakan Yardımcısının bulunmaması halinde Genel Müdür düzeyindeki bir yetkilinin başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, denizcilik fakültelerini temsilen Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Bakanlık ana hizmet birimleri olan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek karar alma yetkisini haiz en az genel müdür yardımcısı veya muadili birer yetkiliden oluşur."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dört ayda bir" ibaresi "yılda iki" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme" ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Vira Haber