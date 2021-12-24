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Denizcilik Meclisi Toplandı

Denizcilik Meclisi Toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi toplantısı, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü, TOBB İstanbul Temsilciliğinde yapıldı.

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Toplantı, Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit başkanlığında gerçekleştirildi. 

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Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu da toplantıya video konferans sistemi üzerinden iştirak etti. Hem fiziki hem de çevrimiçi ortamda düzenlenen toplantıda denizcilik sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

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Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Recep Düzgit, önemli maddeleri konuştuklarını ifade ederek, “Özellikle hem Mersin Deniz Ticaret Odası hem de İMEAK Deniz Ticaret Odası ve onun üyeleriyle gelen katılımcılar sorunlarını dile getirdi. Bazıları bizim çözebileceğimiz bazıları ise bakanlığın çözebileceği sorunlar. Hepsinin notlarını aldık, gereğini yapacağız” diye kaydetti.

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Vira Haber

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