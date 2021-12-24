Gökhan Karakaş’a Yeşil Nokta Ödülü

Milliyet gazetesi, sayfalarına yansıttığı çevre duyarlılığı için 2021 yılının en iyi gazetesi seçilirken; gazete muhabiri Gökhan Karakaş ise Almanya merkezli PRO-Europe Organizasyonu ile 31 ülkede verilen Yeşil Nokta Ödülü’ne layık görüldü. Karakaş, törene zoom konferans üzerinden düzenlenen tören ile aldı. Milliyet gazetesi, iklim değişikliğinin Anadolu’daki yıkıcı etkisini anlatan Kuruyan Göller yazı dizisi ve çok eleştirilen avcılıkla ilgili yazı dizisinin yanında sel, orman yangını ve sıcaklık artışı gibi çevre felaketlerine ilişkin haberleriyle 'Yeşil Nokta Ödülü’ne layık görüldü.

‘Yılın gazetesi’ seçildi

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Almanya merkezli PRO Europe (Packaging Recovery Organization) tarafından 26 yıldır verilen Yeşil Nokta ödüllerinin 10’uncusunu gerçekleştirdi. Ambalaj atıklarının geri kazandırılması kadar çevrenin korunması için duyarlılık gösteren kurum ve kuruluşların Yeşil Nokta Ödülü aldığı organizasyonda Milliyet, 'yılın gazetesi' seçildi.

Anadolu’nun doğa harikası sulak alanlarının başında gelen göllerinde iklim değişikliği ve insansal etkilerle yok oluşuna dikkat çekmek için yazı dizisi yayınlayan Milliyet, yaban hayatın vazgeçilmezi hayvanların avlanmasına yönelik dizisiyle de kamuoyunun takdirini toplamıştı. Milliyet, yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orman yangınları, Batı Karadeniz’deki sel felaketleri ve yılın her döneminde görülebilen sıcaklık değişimlerine yönelik haberleriyle kamusal yayıncılığı sürdürdüğü için ödüle layık görüldü.

Ödül buluşmasında konuşma yapan Milliyet muhabiri Gökhan Karakaş da yerkürenin azalan kaynakları karşısında insanoğlunun hoyratlığına dikkat çekerek, “Anadolu’nun zenginliklerini korumak için çaba sarf eden gazetemiz iklim değişikliğinin çarpıcı gerçekliğini sayfalarına yansıtmayı sorumluluk olarak görüyor. Plastik atıkların doğaya verdiği zararı sürekli vurgulamayı ve geri dönüşümün ekonomiye önemli katkısını yansıtmayı sürdüreceğiz” dedi.

Vira Haber