“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine, “Sosyal Sorumluluk” Özel Ödülü verildi

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk müşteri deneyimi ödül programı olan CX AWARDS TURKEY Ödülleri’nin 4. yılında, “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde en başarılı müşteri deneyimi projeleri arasında yer alarak yeni bir ödüle daha kavuştu. Kadın İçin Taşıyoruz projesi; kadın girişimcilerin gerçekleştirdikleri ihracata katkıda bulunmayı hedefleyerek, DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirildi. DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunarken, 10.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor.

İş hayatında daha güçlü kadınlar

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, 4. CX AWARDS TURKEY, Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında kazandıkları ”Sosyal Sorumluluk” özel ödülü ile ilgili olarak şöyle konuştu: “DFDS olarak, “Kadın İçin Taşıyoruz” projemizin ekonomimiz ve toplumsal hayatımız açısından katma değer niteliği taşıyan bir proje olduğuna yürekten inanıyoruz. Kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek vererek ayrıcalıklı bir müşteri deneyimi vaat ettiğimizi de tüm müşterilerimize gösterdiğimizi düşünüyoruz. Kadınların iş hayatında ve ekonomik hayatta daha güçlü olarak yer almasını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Pandemi sürecinde dev destek

Proje, özellikle pandemi sürecinde desteğe ihtiyacı artan kadın girişimcilerin en büyük maliyeti olan lojistiği ortadan kaldırarak kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratırken, DFDS Akdeniz İş Birimi, proje kapsamında kadın üreticilerin ürünlerini, Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıdı. Projenin desteği ile 13 kadın girişimcinin ihracat ürünlerinde 41 lojistik çözüm ortağı ile toplam 21 taşıma gerçekleştirildi. Savunma, tekstil, gıda, emaye sektörlerinde taşıma gerçekleştirilerek verilen destek, kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyor.

Vira Haber