Midye Çiftliği Kurulumuna Onay Çıktı!

Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle müsilaja karşı tedbir olması da amaçlanan ve başvurusu yapılan yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesisten 3'ü için gerekli izinler alınarak kurulum aşaması tamamlandı.

Söz konusu 7 tesisin 54 milyon liraya mal olması, ayrıca yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi öngörülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün Türkiye'de çift kabuklu yumuşakçalar konusunda ciddi bir potansiyel olduğunu değerlendirerek 2019 yılının sonlarında bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle geçen yıl 7 işletmeye izin verdiklerini anlatan Parıldar, şu bilgileri paylaştı: "2021 yılı itibarıyla bu işletmelerin yıllık 5 bin ton kapasiteli 3'ü yatırımlarını yaptılar, diğer 4 bin ton kapasiteli işletmelerimiz de yoğun çaba içinde ve inşallah yakın gelecekte Marmara'da yıllık 9 bin ton kapasiteli midye çiftliklerimiz hem üretime hem tüketicilere arzına hem de ihracat potansiyelinin etkin değerlendirilmesi sürecini tamamlamış olacak.”

Midyenin Türkiye'deki iç tüketimde ve uluslararası ticarette önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Parıldar, “Bu anlamda biz de Marmara'da bu fırsatı kaçırmak istemedik. Yatırımcılarımız da yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda midye çiftliklerinin kurulu olduğu alanlar doğal bir resif alanı oluyor. Yani diğer balık çeşitlerinin de üremeleri adına çok ciddi imkan sağlıyorlar. Bu da denizdeki çeşitliliğin, popülasyonun ve sürdürülebilirliğe ciddi bir fayda sağlıyor" dedi.

Vira Haber