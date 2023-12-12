Denizcilik Mirası Haliç Tersanesi 568. Yılını Kutluyor

Fatih Sultan Mehmet’in hatırası, 6 asırlık geçmişi ile Türkiye'nin denizcilik mirasını gelecek nesillere taşıyan Haliç Tersanesi, denizcilik faaliyetlerinde adından söz ettirmek için üretim merkezi olmaya devam ediyor.

TERSANE-İ AMİRE’DEN EMANET SON TERSANE

Haliç Tersanesi’nin temelleri 11 Aralık 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından atıldı. Tersanenin tüm fonksiyonları durma noktasındayken 4 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin çalışmalarıyla yeniden yaşayan ve üreten bir tersane konumuna kavuştu. Tersane-i Amire’den kalan ve günümüzde en uzun süredir faaliyet gösteren en eski tersane unvanına sahip tersane ayrıca, 17 Ocak 1851’de kurulan ve ilk anonim şirket olan Şirket-i Hayriye’ye, günümüzdeki ismiyle Şehir Hatları’na ev sahipliği yapıyor.

HALİÇ TERSANESİ ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Son yıllarda en verimli dönemlerini yaşayan Haliç Tersanesi, bu süreçte sadece bir tersane olmanın ötesine geçerek canlandırma çalışmalarıyla bilinen bir üretim merkezi haline geldi. 2019 yılında üretim kapasitesi sıfırken deniz taksiler de dahil olmak üzere toplam 56 yeni inşa gerçekleştirerek üretim kapasitesini artırdı. Ayrıca 5 geminin inşasına daha başlandı. Üç adet tarihi kuru havuz bulunan tersanede 2019 yılının ağustos ayından 2023’ün kasım ayına kadar toplamda 354 gemiye bakım-tutum çalışması yapıldı. Tersane cirosu ise 1 milyon TL'den 160 milyon TL'nin üzerine çıkarıldı. Tersanede Şehir Hatları bünyesinde hizmet veren vapurların periyodik bakımları, üretimi ve restorasyonu yapılarak toplu deniz ulaşımının sürdürülebilirliği sağlandı. Denizcilik kültürüne duyduğu saygı ve sorumlulukla İstanbul’un sembolü olan Paşabahçe ve Kızıltoprak Vapurları da Haliç Tersanesi’nde restore edilip yok olmaktan kurtarılarak İstanbullulara kazandırıldı.

ŞEHİR HATLARI ALTIN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Bir deniz kenti olan İstanbul’da deniz ulaşımını artırma, kaliteli ve konforlu hizmet sunma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Şehir Hatları, 2019 yılında 20 olan hat sayısını 32'ye yükseltti. 81 gemilik filoyu yöneterek günde 891 sefer sayısı ile deniz ulaşımını canlandırıldı. Tüm bu çalışmaların sonucu olarak deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payı yüzde 3’ten 6.1’e çıktı. Bu dönemde şirket karlılığı ise 7 milyon TL'den 270 milyon TL'ye yükseldi.

Projelerine, İstanbul’da toplu deniz ulaşımını karbonsuzlaştırma hedefini de ekleyen Şehir Hatları, yenilenebilir enerji ile sevk edilen gemilerin inşa edilmesi ve/veya mevcut filonun sevk sistemi dönüşümünün yapılması amacıyla da çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Dünya Bankası ile bir fizibilite raporu hazırlanması için iş birliği imzalandı.

TOPLUM YARARI VE ÇEVRECİLİK ÖN PLANDA

Şehir Hatları A.Ş.’nin çizdiği yeni vizyonun odağındaki cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik hedefleri de dikkat çekiyor. Sektörde fırsat eşitliği sağlama konusunda önemli adımlar atan Şehir Hatları, kadın istihdamını yüzde 285 artırdı.

Denizcilik kültürünü günlük yaşamın içine taşıma hedefi doğrultusunda da Vapur Kafe projesini hayata geçiren Şehir Hatları, iskeleleri kütüphane ve Vapur Kafeleri ile kamusal alanlara dönüştürerek denizcilikle ilgili bilgi ve kültürü geniş kitlelere ulaştırma yolunda önemli adımlar attı. İlk kez basılan kitaplar ve şehrin simgesi olan hediyelik eşyalarla da Vapur Kafe’yi bir marka haline getirdi.

Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ise 5'i elektrik hibrit toplam 50 Deniz Taksi, Haliç Tersanesi’nde 1,5 yılda üretilerek 7/24 İstanbulluların hizmetine sunuldu. Çevre dostu bir taşıma alternatifi sunan Şehir Hatları, elektrik hibrit deniz taksileriyle İBB'ye yaklaşık 6,5 milyon Euro tasarruf sağladı.

Vira Haber