ASO’nun Düzenlediği Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS, yerli ve milli savunma sanayici temsilcilerini üçüncü kez Ankara’da buluşturdu. Hilton Garden Inn Gimat’ta 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde, askeri lojistik ve destek sistemleri alanından önemli konuşmacıları ve savunma sanayinin güçlü temsilcilerinin yeni projelerini Ankara’da ağırlıyor.

DLSS’in açılışını; Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Dr. R. Ruşen Kömürcü gerçekleştirdi.

Türkiye küresel ligde ilk 10’a girebilir

Ankaralı sanayicilerin savunma sanayii alanındaki imkân ve kabiliyetlerini gösterebilecekleri bir platform olmasından dolayı DLSS’in önemli olduğunu aktaran Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata “2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,395 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2023 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat ise 5 milyar 500 milyon dolara ulaşarak, 5 milyar dolar sınırının üzerinde tutundu. Sektörün son üç ayda da benzer bir artış sergilemesi halinde, Türkiye 2023 itibariyle küresel ligde ilk 10 içine girme ihtimali bulunuyor. 2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi yürütülmekteyken 2023 yılında proje sayısı 13 kattan daha fazla artarak 850 oldu, proje hacmi 90 miyar dolara ulaştı. İhracat kapsamında sadece askeri ürünlerin değil, buna ek olarak entegre lojistik destek hizmetlerinin de önemli bir döviz kaynağı olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Savunma sanayinin ihracat birim fiyatı ortalamanın 40 katı

Ata sözlerine şöyle devam etti: “Savunma sanayinin önemini gösteren rakamların başında ihracat birim fiyatları geliyor. Türkiye’nin 2022 yılında ihracatının kg fiyatı 1,42 dolar iken savunma sanayinin ihracatının birim fiyatı 56 dolardır, yani ortalamanın yaklaşık 40 katıdır. TİM rakamlarına göre Ocak-Eylül 2023 döneminde ise ihracatın ortalama kg değeri 59.22 dolar seviyesine yükseldi. ASELSAN’ın kilogram başına ihracatı 1.000 doları yakaladı.”

Ankara savunma ve havacılık sanayimizin de başkenti

Ankara’nın savunma ve havacılık sanayimizin de başkenti olduğuna dikkat çeken Ata: ”Geçen yıl sektörün elde ettiği 12,2 milyar liralık cironun yüzde 50’sini, Ankara’da kurulu savunma sanayi firmaları geçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde Ankara’da kurduğumuz Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli merkezlerinden biri olmaya adaydır. Bunun yanı sıra OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nde 288 firmamız faaliyet gösteriyor. 2010’da ODTÜ Teknokent tarafından kurulan Savunma Sanayi Kümelenmesi ise Ankara savunma sanayinin AR-GE ayağını temsil ediyor. Askeri lojistik destek hizmetlerine gereken önemin verilmesi, altyapının ve üst yapının kurulması durumunda; savunma sanayimize ve ülkemize kazanımı oldukça yüksek bir alan. DLSS’in esas amacı da bu farkındalığın sağlanması ve konu uzmanlarının bu ilk ve tek önemli zirve ile bir araya getirilmesi.”

Sektörel bazda ihracat verileri artış oranları açısından savunma sanayii ikinci

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Dr. R. Ruşen Kömürcü, DLSS’in açılışında şunları paylaştı: “Dünya, lojistiğin önemini pandemi döneminde bir kez daha anladı. Silahlı kuvvetlerin askeri-savunma kabiliyetlerini geliştiren ve sürdüren özel bir sistem olarak tanımlanabilen askeri lojistik, değişen dünya düzeni ve konjonktüre göre modern savunma sanayii sistemlerinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir husus. Askerî harekâtı destekleyecek ekipman ve malzemenin planlanmasını, mümkün olan en kısa sürede üretimini, tedarikini, dağıtımını, bakım idame ve yer değiştirmesini kapsayan bir süreç olan askeri lojistik, ülkelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri zaviyesinde ne kadar önemli olduğunu Ukrayna Rusya Savaşı’nda da görmeye devam etmekteyiz.”

Kömürcü sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin savunma alanında ortaya koyduğu vizyon ve mevcut vizyonu gerçekleştirme iradesi dünyada savunma sanayii sektöründe önemli üretici ülkelerden biri haline gelmemizi sağladı. Savunma sanayi sektöründe dışa bağımlılığın azaldığı, üretimin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildiği yüzlerce projenin hayata geçişine şahit olmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin Sektörel Bazda İhracat Verileri artış oranları açısından sıralandığında Savunma Sanayii’nin ikinci sırada olduğunu görmekteyiz. SASAD olarak şu an 280’den fazla olan üye şirketlerimiz başta olmak üzere savunma alanında faaliyet gösteren tüm unsurlara destek olmayı amaçlıyoruz."

Savunma sanayinin önemli oyuncuları DLSS’e katıldı

DLSS’e katılan firmalar arasında; ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan, FNSS, Turkish Cargo, DASAL Havacılık, MilSOFT, Cargo Partner, KINAY ve ODS Lojistik gibi savunma sanayisinin güçlü temsilcileri bulunuyor.

Vira Haber