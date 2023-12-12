Alpha Marine Consulting Türkiye’den Önemli Seminer

Alpha Marine Consulting Türkiye, geçtiğimiz 7 Aralık Perşembe günü denizcilik sektörüne yönelik, son dönemde sektörün gündeminde olan EU MRV ve EU ETS gereklilikleri hakkında bir seminer düzenledi.

Alpha Marine Consulting Teknik Direktörü Philip Tsichlis ve Operasyon Müdürü Ali Kuray’ın ev sahipliği yaptığı büyük bir katılımla gerçekleştirilen seminere, Türk armatörleri ve üst düzey yöneticilerin ilgisi büyüktü. Sektör için henüz yeni olan ve özellikle Avrupa limanlarına sefer yapan gemileri bulunan firmaların, CO 2 emisyonu ve yeni EU MRV ve EU ETS konusu kapsamında nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin anlatıldığı seminerde, ayrıca EU Allowances (EUAs) ile ilgili doğru yatırım fırsatları konusunda bilgiler verildi.

Vira Haber