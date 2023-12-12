Tamer Kıran Kamerun Gemisinin Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu

Tamer Kıran, ilk önce Karadeniz Ereğli’de yaşanan şiddetli fırtınada karaya oturarak iki parçaya bölünen Kamerun bayraklı kuru yük gemisinin enkaz alanında incelemelerde bulundu.



Ardından Karadeniz Ereğli Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Bülent Eyüpoğlu’nu ziyaret eden Tamer Kıran, Liman Başkanlığında, 19 Kasım’da bölgedeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle batan Türk Bayraklı kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i de ziyaret eden Tamer Kıran, son olarak Karadeniz Ereğli Şubemizde üyelerimizle bir araya geldi.



Meclis Başkanımız Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Taylan Kalkavan, Burak Akartaş, İsmail Görgün ve Ahmet Can Bozkurt’un katıldığı ziyaretlere, Karadeniz Ereğli Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Ünlüer, Meclis Başkanımız Kamil Ustamehmetoğlu eşlik etti.

Vira Haber