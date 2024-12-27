Denizcilik Öğrencileri TCSG Dost’ta

Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi öğrencileri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG Dost Gemisi’ni ziyaret etti. TCSG Dost Gemisi, denizcilik lisesi öğrencilerini ağırlayarak onlara önemli bir deneyim sundu.

TCSG Dost’u yakından görme ve inceleme imkanı bulan öğrencilere askerlerce geminin işleyişi ve deniz güvenliği ile ilgili bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, gemiyi gezerek sahil güvenlik birimlerinin deniz güvenliği konusundaki önemli rolünü daha yakından keşfetti.

Öğrencilere denizcilikle ilgili önemli bir deneyim kazandıran ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Vira Haber