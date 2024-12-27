Fethiye-Finike Arasında Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Fethiye-Finike arasında fırtına uyarısı yapıldı.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, Fethiye-Finike arasında bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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