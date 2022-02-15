Denizcilik Sektörü İçin İki Yeni Teknolojik Ürün!

Teknolojik açıdan büyük bir yenilik olarak görünen CLIIN: Ambar Yıkama Robotu ve ROBOSURVEY: Klas Onaylı Drone Sörvey Hizmeti zamandan ve ekonomiden tasarruf sağlarken aynı zamanda da çalışan personel için kolaylık sağlıyor.

Danimarka markası olan CLIIN ambar robotu ile gün boyu sürecek ambar yıkaması, saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte hem kimyasal kullanımı azaltılıp, hem de tatlı su tasarrufu sağlanabiliyor. Ambar yıkama robotunun en önemli özelliklerinden biri de gemi personeli için tehlikeli olabilecek ambar yıkama işlemini sadece 1-2 personel ile uzaktan kumandayla kontrol edilerek kısa sürede gerçekleştirilebilecek olması.

Robosurvey Klas Onaylı Drone Sörvey Hizmetiyle de gemilerde, insanın girmesinin zor olduğu veya tehlikeli olduğu tüm alanlarda drone sörvey hizmeti sunuluyor. Bunların arasında balast tankları, ambarlar, yakıt tankları, makina dairesi, vs. bulunuyor. Eskomarine bünyesindeki uzman drone operatörleri müşterinin isteği ve beklentileri doğrultusunda sörvey yapılacak olan yerin görüntülerini alıyor ve kayıt altında tutuyor. Sörvey müşteri tarafında canlı olarak izlenebiliyor. Buna ek olarak ise yapılacak sörvey ve rapor, klas onaylı.

Drone kameralarının 10 bin lümen, 4K görüntü kalitesi ve termal olması, karanlık alanlarda sörvey görüntü kalitesini arttırdığı gibi, bulunduğu bölgenin 3D haritasını çıkarmasını da sağlıyor. Ayrıca kameralar herhangi bir toz ve kirden etkilenmeyip görüntü kalitesinin düşmesine engel oluyor. Belli bir düzeye kadar radyasyondan da etkilenmeyen drone ile nükleer santrallerde de inceleme yapmak mümkün.

Eskomarine yetkilileri, yakın zamanda UV KALINLIK ölçümü de alabilecekleri bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını kaydettiler.

Vira Haber