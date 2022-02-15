Özata Tersanesi, Julie Pauline’i Denize İndirdi
Özata Tersanesi Norveçli VIDJENES AS isimli şirket için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.
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Özata Tersanesi tarafından Norveçli balıkçılık şirketi VIDJENES AS için inşa edilen Julie Pauline isimli balıkçı gemisi denize indirildi.
44 metre uzunluğunda 9.5 metre genişliğindeki balıkçı gemisinin tasarımı SEACON AS’e ait. Ana güverteye kadar derinliği 4,3 metre metre olan Julie Pauline adlı gemi Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.
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Etiketler : Özata Tersanesi, Julie Pauline
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