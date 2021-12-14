Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin bakan ve temsilcileri, BM kuruluşları UNEP, UNEP MAP ve UNDP ile sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının katıldığı, açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı konferansta, Akdeniz’in bir bütün olarak ’Sülfür Emisyon Kontrol Alanı (SECA)’ ilan edilmesi kararı alındı.

Konferansın son gününde önemli bir karar alınarak ’Antalya Bakanlar Deklarasyonu’ yayımlandı. Akdeniz’in bir bütün olarak kükürtdioksit emisyon kontrol alanı ilan edilmesi, konferansta öne çıkan karar oldu. Söz konusu karar ile 2025’e kadar Akdeniz’de seyreden deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği beşte bir oranına indirilecek. Bu hamle ile hava kalitesi de yükselecek.

Bir diğer önemli karar ise önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirleyecek olan ’2022-2027 Dönemi Orta Vadeli Strateji Belgesi’nin eksiksiz uygulanması oldu. Deniz çöpleri yönetiminde müşterek hareket etmek için bölgesel bazlı planların hazırlanması da dikkat çeken kararlardan bir diğeri.

Akdeniz’deki Kirliliğe Karşı Taahhütler

Akdeniz’deki kirlilikle mücadele etmek için ’önleme, azaltma ve mümkün olan en geniş ölçüde ortadan kaldırmaya’ yönelik taahhütler deklarasyonda şu şekilde sıralandı:

Havayı kirleten emisyonların azaltılmasına yönelik benimsenen önlemlerin ve aynı zamanda Akdeniz boyunca limanların ve kıyı kentlerinin karbondan arındırılmasına, enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğine geçişe yardımcı olan önlemlerin hızla uygulanmasının teşvik edilmesi;

Akdeniz’i bir bütün olarak kükürt oksitler için emisyon kontrol alanı olarak belirlemek ve Akdeniz ekosisteminin ve insanlarının sağlığını zamanında iyileştirmek için iddialı bir yürürlüğe giriş tarihi belirleyip ortak ve koordineli bir teklifin en geç 2022’nin ortasına kadar Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne sunulması;

Taraf ülkelerin, denizcilik emisyonlarını en aza indirmek ve önemli sağlık ve çevresel faydalar elde etmek için 2022-23 döneminde Akdeniz’de bir Nitrojen Oksit Emisyon Kontrol Alanı’nın fizibilitesini araştırmak için daha fazla çalışmaya başlamaya teşvik edilmesi;

Sürdürülebilir ve kirlilikten arındırılmış bir denizcilik sektörü aracılığıyla, temiz ve sağlıklı Akdeniz deniz ve kıyı çevresi hedefine katkıda bulunan Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme, Hazırlılık ve Müdahale için Akdeniz Stratejisinin (2022-2031) titiz bir uygulama sistemi ve güçlendirilmiş çok sektörlü iş birliği ile etkin bir şekilde uygulanması;

’BlueMed Girişimi’ ve sağlıklı, plastikten arındırılmış Akdeniz’i dikkate alarak kurulan Deniz Çöpü İşbirliği Platformu’nun çalışmalarını tanımak ve teşvik etmek;

Kentsel Atık Su Arıtımı ve Arıtma Çamuru Yönetimine ilişkin güncellenmiş bölgesel planların mutabık kalınan zaman çizelgelerinde etkin bir şekilde uygulanması çerçevesinde daha fazla çaba gösterilmesi hususlarını taahhüt ediyoruz."

Vira Haber