YAF DIESEL’den IMO Onaylı Balast Suyu Test Metodu!

Kolay kullanımı, güvenilir ve onaylı sonuçları, mobil cihazlara olan uyumu ile dikkat çeken test kiti, liman denetimleri öncesi hazırlıkların tamamlanmasını sağlayarak gemi sahiplerine büyük avantajlar sağlıyor. YAF DIESEL’in teknik desteğiyle kullanıcılarına sunulan kit bu sayede balast suyunun yönetilmesinde bir iç denetim mekanizması olarak da çalışıyor.

Test Kitine Sahip Olmak Neden Önemli?

Uzun yıllardır balast suyu (BW) test çözümü üzerinde çalışan LuminUltra’nın geliştirdiği test kiti, verdiği hızlı ve doğru sonuçlar nedeniyle limandaki kontrolörler (PSC) tarafından tercih ediliyor. Limana gelmeden önce bir numuneyi onaylı ve güvenilir şekilde analiz eden ve esnek ve taşınabilir olan bu sistem, 20 dakika içinde elde ettiği analiz sonuçlarını ios ve android tüm mobil cihazlara online olarak aktarabiliyor.

Test Kitinin Avantajları Saymakla Bitmiyor

IMO onaylı test kitinin başlıca avantajlar arasında; tüm mikroorganizmaları ölçebilir olması, liman denetimi öncesi evrakların hızlıca hazırlanmasını desteklemesi, arıtma öncesi ve sonrası kullanılabilir olması, esnek ve taşınabilir olması, 1 parça ekipmanın gerekli tüm test analizlerini sağlaması, PSC ve Klas Sörveyörleri kitleri kullanarak limandaki beklemeleri azaltması ve BWTS’nin iç denetimini sağlaması yer alıyor

Vira Haber