OMIRCON Varyantı İçin Harekete Geçildi! Dünyada İlk Kez Türkiye’de Uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen 6 Omicron varyantına dair açıklama yaptı. Tehlike saçan varyantın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm dünyaya korku salan Omicron varyantı ile ilgili yeni bilgiler ve açıklamalar gelmeye devam ederken Covid-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de görüldü. Dünya genelinde 57 ülkede görülen Omicron varyantına Türkiye'de 6 kişide rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omircon varyantı bulunan kişilerden 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu bilgisini paylaştı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

''COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.''

Vira Haber