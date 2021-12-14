Tersan Tersanesi Üç Gemiyi Aynı Anda Denize İndirdi

Tersan Tersanesi Kasım ayında teslim etmiş olduğu dünyanın en büyük batarya kapasiteli yolcu gemisi Havila Capella’nın kardeş gemileri Havila Polaris, Havila Pollux ve İspanyol Müşterisi Polar LTD için inşa ettiği olta tipi fabrika balıkçı gemisi Polar Bay’i aynı anda denize indirdi.

Üç gemi Tersane’nin daha öncede kullanmış olduğu transportation” sistemi ile aynı anda denize indirildi. Yolcu gemilerinin her biri yaklaşık 6200 ton ağırlığında ve 124 metre uzunluğunda iken, balıkçı gemisi Polar Bay ise 60 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2000 ton ağırlığında. Uzun süren statik ve mühendislik hesaplamaları sonrası yaklaşık 200 aks ile birbirine bağlanmış toplam 1600 tekerlek her bir geminin altına alındıktan sonra, gemileri kaldırdı ve sırayla Tersan’ın kurucularından rahmetli İbrahim Nuh Paksu’nun adını taşıyan 310 metre uzunluğundaki kendi yüzer havuzuna taşıdı. Gemiler yüzer havuzdaki yerlerinde emniyete alındıktan sonra, havuz iniş rıhtımından ayrılıp tersanenin dalış iskelesine kilitlendi ve nihayet gemilerin denizde yüzmesine izin vermek için suya dalış yaptı. kablolama, havalandırma, sistemlerin kurulumu ve testleri ile tüm makinelerin kurulum ve testleri gemilerin teslimatına kadar denizde yapılacak.

Yolcu Gemileri : Havila Polaris & Havila Pollux

Havyard Ship Design tarafından tasarlanan ve DNVGL gözetiminde inşa edilen yolcu gemileri, Norveç'in Bergen - Kirkenes tarihi Fjord hattında faaliyet gösterecek. Yolcu gemileri, yüksek enerji verimliliği sağlayan ve düşük emisyon gereksinimlerini karşılayan LNG ve batarya ile çalışacaklar. Her gemi 6500 kWs batarya kapasitesine sahip, bu da şu ana kadar bir gemide bulunan en yüksek enerji kapasitesi demek. Uzunluğu 124 metre, genişliği 22 metre olan gemiler Bergen - Kirkenes tarihi hattında yolcularına en yüksek konfor standartlarını sağlayacak. İlk gemi Havila Capella başarı ile operasyonlarına başlamışken 2 Gemi Havila Castor’un 2022 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Olta Tipi Fabrika Balıkçı Gemisi: Polar Bay

Marinteknikk tarafından tasarlanan, 60 metre uzunluğunda Longliner Fabrikası Balıkçı gemisi Polar Bay, olta balıkçılığı kabiliyetlerinin yanı sıra, zorlu hava koşullarında balık avlanma işlemine devam edebileceği bir “moonpool” sistemi ve gelişmiş balık işleme tesisi ile donatıldı. Geminin 2022’nin ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber