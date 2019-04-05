Denizcilik sektöründen GSYH’ye 22 milyar dolar katkı

Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında düzenlenen Global Maritime Summit etkinliğinde konuşan IMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) Başkanı Tamer Kıran, Türk denizcilik sektörünün GSYH’ye katkısının 20-22 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Zirve kapsamında düzenlenen ‘Türkiye: Büyüyen Deniz Gücü’ başlıklı panelde Türkiye’nin gemi inşa alanında marka olma yolunda ilerlediğine, dijitalleşme sürecinde mutlaka rol alması ve oyun kurucu olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında UBM’in global denizcilik markası Seatrade işbirliği ile 3-4 Nisan 2019 tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da Global Maritime Summit etkinliği düzenlendi. Fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Zirve, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ın moderatörlüğünde yapılan ‘Türkiye: Büyüyen Deniz Gücü’ başlıklı panel ile sona erdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği YK Başkan Danışmanı Harun Şişmanyazıcı, WISTA Türkiye Başkanı Av. Nazlı Selek, Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Sözlerine, IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı’nın çok başarılı geçtiğini belirterek başlayan Tamer Kıran, “Fuarla ilgili çok mutlu ve keyifliyiz. Açıldığı günden itibaren yüksek katılım ve ziyaret gerçekleşti. Bu özlediğimiz bir tablo” dedi. ‘Türkiye: Büyüyen Deniz Gücü’ başlıklı panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren IMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, “ OECD ortalamasına göre denizci ülkelerde GSYH ortalama yüzde 2,5 civarında. Türk denizcilik sektörünün milli gelire katkısının 20-22 milyar dolar olduğunu söyleyebilirim.” dedi. Kıran, denizcilikte teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çekti ve yapay zeka konusuna değinerek insanın kendi yerine geçecek birini icat edip etmediğine dair tartışmaların başladığını söyledi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği YK Başkan Danışmanı Harun Şişmanyazıcı:

“Türkiye gemi inşa alanında marka olma yolunda ilerliyor.“

Panelde ilk sözü alan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği YK Başkan Danışmanı Harun Şişmanyazıcı, Türkiye’de denizcilik sektörünün sadece taşımacılık olarak görülmemesi gerektiğini söyledi ve gemi inşa sanayinin geldiği noktaya dikkat çekti. Şişmanyazıcı, “Türkiye gemi inşa alanında marka olma yolunda ilerliyor. Rakiplerimize göre daha katma değeri yüksek gemiler üretiyoruz.” dedi. Küreselleşme var ise firmaların rekabetinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Şişmanyazıcı, “Rekabetin yoğun olduğu dünyada bizim denizcilik kümelenmeleri oluşturmamız lazım. Denizcilik eskiden olduğu gibi az kaynakla yapılamıyor, bilgi ve iyi para istiyor. Ayrıca, çevre regülasyonları ile teknik kurallar ve emek olarak daha kalifiye elemana ihtiyacımız var.” dedi. Şişmanyazıcı, gemilerin Türk bayraklı mı yoksa Türk sahipli mi olması gerektiği konusundaki görüşlerini şöyle ifade etti: “Şu anda Türk filosunun yüzde 76’sı yabancı bayrak altında çalışıyor. Bu dünyada da böyle. Ben buna takılmıyorum. Evet prestij açısından önemli,ama asıl önemli olan gelirin Türkiye’ye gelip gelmediğidir. Benim için önemli olan para.”.

WISTA Türkiye Başkanı Av. Nazlı Selek:

“Kadın kaptan ve zabitlerimize staj yapacak gemi bulamıyoruz.”

Denizci kadınları birleştiren uluslararası bir platform olan WISTA’nın Türkiye Başkanı

Av. Nazlı Selek, Türkiye’de denizcilik sektöründe kadınların dünyaya göre çok iyi durumda olduğunu söyledi. Kadınların, karadaki işlerde istihdam edilmesinde fırsat eşitliği olduğunu belirten WISTA Türkiye Başkanı Av. Nazlı Selek, “Sorunlar denizde başlıyor. Denizcilik üniversitelerimizden çok sayıda ve kıymetli kadın kaptan ve zabit mezun oluyor. Öğrencilerimizi okula başladıkları günden itibaren yakından takip ediyoruz, onlara burs sağlıyoruz. Ama mezun olduklarında staj yapacakları gemi bulamıyoruz. Gemide kadın kavramı Türkiye’de fikir olarak henüz oturmadı.” dedi.

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu:

“Denizcilikte dijitalleşmede devrimin eşiğindeyiz.”

Exposhipping Expomaritt İstanbul kapsamında düzenlenen Global Maritime Summit etkinliğinde ‘Türkiye, denizcilikte dijitalleşmede geç mi kalıyor’ sorusuna açıklık getiren Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, “Geç kalmadık, aslında tam ortasındayız. Denizcilikte dijitalleşmede devrimin eşiğindeyiz. Otonom, dijital, yapay zeka ile çalışan gemileri konuşuyoruz. Türkiye bu dönüşümde mutlaka rol almalı ve oyun kurucu olmalı” dedi. Melikoğlu dijitalleşme sürecinde yaşanacak sorunlara da dikkat çekti ve “ Otonom bir gemi bir yerden bir yere gittiğinde hacklendiğini ve bir kaza olduğunu düşünün, hukuksal olarak suçlu kim olacak? Bunlar cevaplanması gereken sorular” dedi.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan

“Milli Geliri ölçümlemede denizciliğin katkılarında eksikler var.”

“Türkiye denizciliği ekonomide ne kadar yer alıyor, tahminlerle konuşuyoruz” diyen Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, IMEAK Deniz Ticaret Odası adına bu konuda bir çalışma yürüttüklerini belirtti ve “TÜİK’in elinde birazcık deniz taşımacılığı ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Gemi inşaatı ile ilgili özellikle son birkaç yıl içinde GİSBİR’in katkılarıyla ölçülebilen bir gemi ihracatımız var. Onun dışında denizcilik ekonominin neresinde somut olarak yok. Tespite geçmeliyiz ki çözümü oralarda adım adım arayabilelim. Türk denizciliğinin 800 milyar dolar milli gelirdeki payı 10 milyar doların altında gibi, ama aslında dolaylı olarak 50 milyar dolar kadar vardır. Sadece OECD’nin dünya için yaptığı küresel ekonomi tahminlerine göre oranlama yaptığınızda bile en az 20-22 milyar dolar çıkmaktadır. İhracata yönelik gemilerin katkısını konuşuyoruz, ama askeri gemilerin ekonomiye katkısı nedir doğru düzgün konuşamıyoruz. Milli Geliri ölçümlemede denizciliğin katkılarında eksikler olabiliyor, bunları düzeltmemiz gerekiyor.” dedi.

Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da yapıldı. IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenen fuara, 41 ülkeden 200’ün üzerinde firma ve 700 marka katıldı.

Vira Haber